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Великобритания обложит налогом сахар и соль
19.07.2021 12:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Великобритания первой в мире введет налог на продажу сахара и соли, поскольку плохое питание негативно сказывается на экономике и здоровье людей - об этом пишет Bloomberg. Налог предусматривает взимание трех фунтов стерлингов за килограмм сахара и шесть фунтов за килограмм соли, продаваемых оптом. Часть вырученных средств пойдет на расширение бесплатного школьного питания, говорится в Национальной продовольственной стратегии. Эксперты отмечают: ожирение является одним из основных факторов высокого уровня смертности в Великобритании.
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Великобритания первой в мире введет налог на продажу сахара и соли, поскольку плохое питание негативно сказывается на экономике и здоровье людей - об этом пишет...
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