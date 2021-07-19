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Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют
19.07.2021 12:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию. При этом доля Китая, который является лидером на этом рынке, упала почти на 30 %. Такое исследование провел Кембриджский университет. Что касается Казахстана, там есть более 22 гигаватт электроэнергии, большая часть которой поступает от угольных и газовых станций. В Китае подсчитали, что майнинг несет угрозу климату. Некоторые регионы полностью запретили добычу криптовалюты на своей территории.
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Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию. При этом доля Китая, который является лидером на этом рынке, упала почти на 30 %. Такое...
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