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Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют

19.07.2021 12:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию. При этом доля Китая, который является лидером на этом рынке, упала почти на 30 %. Такое исследование провел Кембриджский университет. Что касается Казахстана, там есть более 22 гигаватт электроэнергии, большая часть которой поступает от угольных и газовых станций.  В Китае подсчитали, что майнинг несет угрозу климату. Некоторые регионы полностью запретили добычу криптовалюты на своей территории. 


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Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию. При этом доля Китая, который является лидером на этом рынке, упала почти на 30 %. Такое...
 
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