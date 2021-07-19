ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биржевой товарооборот Беларуси и России за первое полугодие вырос в 2 раза

19.07.2021 12:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в 2 раза. За первое полугодие он составил 63 миллиона долларов. Самые востребованные белорусские товары на российском рынке - сливочное масло, сухое молоко и строительные материалы. В импорте преобладает черный металлопрокат и уголь. Отметим, в последнее время особенно активизировалась работа с компаниями из регионов. С начала года на биржевую площадку пришли 126 новых участников. При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с компаниями из Ленинградской, Московской и Смоленской областей


Читайте также:


 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в 2 раза. За первое полугодие он составил 63 миллиона долларов. Самые востребованные белорусские товары на российском...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Без первоначального взноса и с небольшими переплатами. Рассказываем, опасно ли покупать квартиру через кооператив и как работает эта схема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by