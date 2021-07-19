Биржевой товарооборот Беларуси и России за первое полугодие вырос в 2 раза

Источник материала: БT

Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в 2 раза. За первое полугодие он составил 63 миллиона долларов. Самые востребованные белорусские товары на российском рынке - сливочное масло, сухое молоко и строительные материалы. В импорте преобладает черный металлопрокат и уголь. Отметим, в последнее время особенно активизировалась работа с компаниями из регионов. С начала года на биржевую площадку пришли 126 новых участников. При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с компаниями из Ленинградской, Московской и Смоленской областей





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