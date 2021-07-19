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От $29,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

19.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

От Каменной Горки до Немиги – примерно 12 километров. «Трешки» на Каменной горке стоят от $90.000. Но если расстояние от Немиги увеличить в два раза, то стоимость трехкомнатных квартир уменьшается тоже в 2 раза. В 10 километрах от МКАД изобилие «трешек» стоимостью от $30.000. Выбрали для вас лучшие предложения на эту категорию квартир.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

д. Тимошки

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Самая дешевая «трешка» возле Минска продается в деревне Тимошки, Самохваловичского с\с. Автор объявления пишет, что до Минска всего лишь 11 километров. По нашим расчетам – 15 километров.

Квартира расположена в кирпичном двухэтажном доме на первом этаже. Площадь «трешки» - 53.1 м.кв. Также есть хоз. постройка - кладовая, и собственный кусочек земли с садовыми деревьями.

В квартире начат ремонт, стены оштукатурены под обои или окраску, проведена электрика. Окна деревянные, полы - доска. Водопровод и канализация центральные. Есть возможность провести газ (он подведен к дому). В квартире никто не прописан.

«Рядом магазин, остановка транспорта. В трех километрах, в д. Самохваловичи, школа, банки, почта, дет.сад, музыкальная школа, сельский совет. Рассмотрим варианты обмена. Квартира подойдет для тех, кто ищет удобства и спокойствия в экологически-чистом месте», - говорится в объявлении.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 29.500 USD

а.г. Новый Двор

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Еще одна небольшая трехкомнатная квартира продается в агрогородке Новый Двор. «Отличный вариант для тех, кто хочет совместить все преимущества столичного города и спокойную жизнь в окружении природы за оптимальные деньги», - говорится в объявлении.

Площадь квартиры - 51.3 кв.м. Расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки. До МКАД 4,2 километра, или 5 минут на авто.

«Рядом есть всё необходимое для комфортной жизни: магазины, школа, детсад, отделение почты, баня. В 150 метрах от дома расположен живописный берег реки Свислочь, а до лесного массива всего 400 метров! Есть огород и плодово-ягодные растения прямо под окнами квартиры», - сообщает автор объявления.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 40.000 USD

аг. Семково

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Неплохая просторная трехкомнатная квартира продается рядом с Заславским водохранилищем в агрогородке Семково. «Трешка» имеет общую площадь в 72.2 «квадрата», и расположена на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.

«Квартира с шикарной планировкой: три раздельные комнаты и большая кухня. На кухне установлена газовая колонка «Аристон». Есть кладовая. Индивидуальное отопление. В 2007 году делали ремонт, в ходе которого заменили сантехнические трубы и стояк. Чистый аккуратный подъезд, хорошие соседи. Хорошее расположение для жизни и отдыха: в 2-х километрах Минское море», - сообщает продавец. До МКАД 9 километров по трасе.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 43.900 USD

аг. Самохваловичи

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Может ли квартира в старом двухэтажном кирпичном доме за городом быть стильной? Да. Доказательство тому «трешка», которую продают в агрогородке Самохваловичи. До МКАД 13 километров.

Квартира находится в аккуратном кирпичном доме на 8 квартир. Каждая из квартир с отдельным входом. «Трешка» небольшая, площадь всего лишь 48.6 кв.м. В квартире выполнен свежий качественный ремонт в светлых тонах, что визуально увеличивает небольшую «трешку».

Бонусом к квартире идут собственный подвал и гараж. Это позволяет не беспокоится о сохранности автомобиля и не загромождать пространство квартиры.

«Эта квартира находится в уютном и спокойном пригороде, где есть лес, реки и всегда чистый воздух - но в то же время рядом с мегаполисом, что позволяет оставаться в современном ритме. Продуманная инфраструктура для Вашего удобства: школа, детские сады, магазины, банк, спортивный стадион, хорошее транспортное сообщение с Минском с интенсивным графиком движения», - говорится в объявлении.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 43.900 USD

г.п. Мачулищи

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Большая трехкомнатная квартира продается в городском поселке Мачулищи. Площадь «трешки» - 68.8 кв.м. Расположена на третьем этаже панельной пятиэтажки. Все комнаты раздельные, большая кухня 10,5 кв.м. В квартире установлены окна ПВХ, на полах линолеум, межкомнатные двери МДФ, свежие обои, входная металлическая дверь.

Сам дом – ведомственный, 1993 года постройки. До МКАД 12 километров.

«Отличное месторасположение, возле дома остановка общественного транспорта, продуктовый магазин, мини рынок в шаговой доступности. Мачулищи - развитый поселок с населением 8500 человек, есть средняя школа, детский сад, почта, банк, амбулатория, магазины хозяйственные и продуктовые и иные организации социального назначения. Отличное транспортное сообщение с Минском, маршрутки каждые 15 минут, автобус №270 (а/в «Восточный»), электрички по расписанию с 5.50 утра до 23.30. До города на машине 12 минут. Квартира свободна, никто не проживает. Чистая продажа, быстрая сделка, ключи в день сделки!», - сообщает продавец.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 45.900 USD

п. Привольный

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

В поселке Привольный на продажу выставлена трехкомнатная квартира площадью 61.8 квадратного метра. «Трешка» находится на 4 этаже кирпичной пятиэтажки 1972 года постройки. В квартире имеются 2 застекленные лоджии. В «трешке» установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты ПВХ, межкомнатные двери массив. В санузле современная кафельная плитка, новая сантехника. Установлены счетчики учета воды и газа. В коридоре вместительный шкаф-купе. Встроенная кухня сварочной поверхностью, вытяжкой и холодильником, входит в стоимость квартиры. Натяжной потолок в комнатах, многоуровневый потолок с встроенными точечными светильниками в кухне. Напольное покрытие - ламинат.

«Развитая инфраструктура: школы, сады, банки, супермаркеты. Хорошее транспортное сообщение (множество маршруток, автобусов). Расстояние до метро 20 минут транспортом», - говорится в объявлении. Расстояние до МКАД – 11 км.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 47.000 USD

а.г. Замосточье

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Просторная «трешка» продается агрогородке Замосточье. Площадь квартиры - 73.5 квадратных метров. Расположена на первом этаже четырехэтажного панельного дома 1993 года постройки. Имеется застекленная лоджия. До МКАД 16 километров.

«В агрогородке есть магазины (прод/непрод.товары), д/сад, школа, амбулатория, дом культуры, стадион, тепличное хозяйство», - кратко описывает преимущества расположения продавец.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 47.900 USD

а.г. Гатово

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

В интенсивно развивающемся агрогородке Гатово продается трехкомнатная квартира площадью 70,6 кв.м. с тремя раздельными комнатами площадью 17,8 кв.м., 13,8 кв.м. и 11,9 кв.м. Установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты. Окна выходят на 2 стороны: Северо-Запад и Юго-Восток.

Межкомнатные двери – массив. Большой встроенный шкаф на всю прихожую с зеркалами в пол. В комнатах на полу ламинат, на кухне и в санузлах – кафель. Стены комнат оклеены обоями, на кухне и в прихожей – венецианская штукатурка. Балкон застеклен, есть погреб. Санузлы облицованы плиткой. Установлен бойлер и подогрев пола в ванной. На кухне площадью 9.2 кв.м. так же установлен подогрев пола. Встроенная кухня с вытяжкой.

«Дом обшит термошубой и окрашен в жизнеутверждающий цвет. Развитая инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника, аптека, магазины. Хорошее транспортное сообщение: автобусы, маршрутное такси. Удобный выезд на М1 и МКАД1, МКАД2. В этой квартире вы будете жить счастливо», - говорится в объявлении. До МКАД 10 км.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 49.999 USD

а.г. Гатово

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Все в том же Гатово продается еще одна просторная трехкомнатная квартира с кухней 9.4 кв.м. и общей площадью 71 кв.м. «Трешка» расположена на втором этаже панельной пятиэтажки. В квартире установлены стеклопакеты, заменены межкомнатные двери, встроенный шкаф в прихожей, кафель в санузле, счетчики воды и газа, оптоволокно, домофон, лоджия застеклена. Вся инфраструктура (поликлиника, школа, детсад, магазины) в шаговой доступности. В поселке есть католический и православный храмы. До МКАД 10 километров.

«Дом после капитального ремонта, утеплен, обшит термошубой! Рядом расположены лес и зона отдыха, водоем. Общественный транспорт (автобусы 85С, 108, маршрутка 1054) 30 минут до центра Минска. Прямой выезд на трассу М1 с выездом на МКАД2», - сообщает продавец.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 51.000 USD

а.г. Ждановичи

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Еще одна «трешка» продается в агрогородке Ждановичи. Площадь квартиры 64.5 кв.м. «Трешка» расположена на первом этаже кирпичной трехэтажки 1962 года постройки. Дом расположен в паре метров от МКАД, что является и плюсом, и минусом.

«Стеклопакеты ПВХ. Новые межкомнатные двери МДФ. Входная металлическая. Натяжные потолки. Полы – ламинат. Современной плиткой облицованы стены в ванной и санузле. Заменены трубы водоснабжения. Установлены счетчики на воду. Кухня наборная, со встроенной варочной поверхностью и духовым шкафом. Квартира готова к проживанию», - говорится в объявлении.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Цена: 54.500 USD

а.г. Петришки


От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

И завершает нашу подбору очень симпатичная «трешка», которая продается в агрогородке Петришки. Квартира имеет площадь в 67.8 кв.м. и расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки. Внутри выполнен качественный ремонт и квартира полностью готова к проживанию. Только вот до МКАД 25 километров.

«Отличный ремонт с использованием высококачественных материалов отделки; аккуратный подъезд, прилежные соседи, 2/2 этаж, планировка: площадь общая 67,8 м2, жилая-1 - 12,3 м2; жилая-2 - 12,7 м2; жилая-3 - 16,9 м2; кухня - 10,6 м2, прихожая - 9,9 м2, земельный участок для огородничества, территория с детскими площадками, рядом вся инфраструктура, необходимая для комфортного проживания и отдыха: велодорожки, детский сад, школа, магазины "Евроопт","Дорорс", почта, банк, амбулатория, церковь, отличное транспортное сообщение, автобус, маршрутное такси, станция электрички, торг», - делится продавец.

От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
От ,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

 
Теги: Минск
 
 
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От Каменной Горки до Немиги – примерно 12 километров. «Трешки» на Каменной горке стоят от $90.000. Но если расстояние от Немиги увеличить в два раза, то стоимость...
 
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