От $29,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД

Самая дешевая «трешка» возле Минска продается в деревне Тимошки, Самохваловичского с\с. Автор объявления пишет, что до Минска всего лишь 11 километров. По нашим расчетам – 15 километров.

Квартира расположена в кирпичном двухэтажном доме на первом этаже. Площадь «трешки» - 53.1 м.кв. Также есть хоз. постройка - кладовая, и собственный кусочек земли с садовыми деревьями.

В квартире начат ремонт, стены оштукатурены под обои или окраску, проведена электрика. Окна деревянные, полы - доска. Водопровод и канализация центральные. Есть возможность провести газ (он подведен к дому). В квартире никто не прописан.

«Рядом магазин, остановка транспорта. В трех километрах, в д. Самохваловичи, школа, банки, почта, дет.сад, музыкальная школа, сельский совет. Рассмотрим варианты обмена. Квартира подойдет для тех, кто ищет удобства и спокойствия в экологически-чистом месте», - говорится в объявлении.