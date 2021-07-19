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От $29,5 тысячи. Сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД
19.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
От Каменной Горки до Немиги – примерно 12 километров. «Трешки» на Каменной горке стоят от $90.000. Но если расстояние от Немиги увеличить в два раза, то стоимость трехкомнатных квартир уменьшается тоже в 2 раза. В 10 километрах от МКАД изобилие «трешек» стоимостью от $30.000. Выбрали для вас лучшие предложения на эту категорию квартир.
Самая дешевая «трешка» возле Минска
Квартира расположена в кирпичном двухэтажном доме на первом этаже. Площадь «трешки» - 53.1 м.кв. Также есть хоз. постройка - кладовая, и собственный кусочек земли с садовыми деревьями.
В квартире начат ремонт, стены оштукатурены под обои или окраску, проведена электрика. Окна деревянные, полы - доска. Водопровод и канализация центральные. Есть возможность провести газ (он подведен к дому). В квартире никто не прописан.
«Рядом магазин, остановка транспорта. В трех километрах, в д. Самохваловичи, школа, банки, почта, дет.сад, музыкальная школа, сельский совет. Рассмотрим варианты обмена. Квартира подойдет для тех, кто ищет удобства и спокойствия в экологически-чистом месте», - говорится в объявлении.
Еще одна небольшая трехкомнатная квартира
Площадь квартиры - 51.3 кв.м. Расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки. До МКАД 4,2 километра, или 5 минут на авто.
«Рядом есть всё необходимое для комфортной жизни: магазины, школа, детсад, отделение почты, баня. В 150 метрах от дома расположен живописный берег реки Свислочь, а до лесного массива всего 400 метров! Есть огород и плодово-ягодные растения прямо под окнами квартиры», - сообщает автор объявления.
Неплохая просторная трехкомнатная квартира
«Квартира с шикарной планировкой: три раздельные комнаты и большая кухня. На кухне установлена газовая колонка «Аристон». Есть кладовая. Индивидуальное отопление. В 2007 году делали ремонт, в ходе которого заменили сантехнические трубы и стояк. Чистый аккуратный подъезд, хорошие соседи. Хорошее расположение для жизни и отдыха: в 2-х километрах Минское море», - сообщает продавец. До МКАД 9 километров по трасе.
Может ли квартира в старом двухэтажном кирпичном доме за городом быть стильной? Да. Доказательство тому «трешка», которую
Квартира находится в аккуратном кирпичном доме на 8 квартир. Каждая из квартир с отдельным входом. «Трешка» небольшая, площадь всего лишь 48.6 кв.м. В квартире выполнен свежий качественный ремонт в светлых тонах, что визуально увеличивает небольшую «трешку».
Бонусом к квартире идут собственный подвал и гараж. Это позволяет не беспокоится о сохранности автомобиля и не загромождать пространство квартиры.
«Эта квартира находится в уютном и спокойном пригороде, где есть лес, реки и всегда чистый воздух - но в то же время рядом с мегаполисом, что позволяет оставаться в современном ритме. Продуманная инфраструктура для Вашего удобства: школа, детские сады, магазины, банк, спортивный стадион, хорошее транспортное сообщение с Минском с интенсивным графиком движения», - говорится в объявлении.
Большая трехкомнатная квартира
Сам дом – ведомственный, 1993 года постройки. До МКАД 12 километров.
«Отличное месторасположение, возле дома остановка общественного транспорта, продуктовый магазин, мини рынок в шаговой доступности. Мачулищи - развитый поселок с населением 8500 человек, есть средняя школа, детский сад, почта, банк, амбулатория, магазины хозяйственные и продуктовые и иные организации социального назначения. Отличное транспортное сообщение с Минском, маршрутки каждые 15 минут, автобус №270 (а/в «Восточный»), электрички по расписанию с 5.50 утра до 23.30. До города на машине 12 минут. Квартира свободна, никто не проживает. Чистая продажа, быстрая сделка, ключи в день сделки!», - сообщает продавец.
В поселке Привольный
«Развитая инфраструктура: школы, сады, банки, супермаркеты. Хорошее транспортное сообщение (множество маршруток, автобусов). Расстояние до метро 20 минут транспортом», - говорится в объявлении. Расстояние до МКАД – 11 км.
Просторная «трешка»
«В агрогородке есть магазины (прод/непрод.товары), д/сад, школа, амбулатория, дом культуры, стадион, тепличное хозяйство», - кратко описывает преимущества расположения продавец.
В интенсивно развивающемся агрогородке Гатово
Межкомнатные двери – массив. Большой встроенный шкаф на всю прихожую с зеркалами в пол. В комнатах на полу ламинат, на кухне и в санузлах – кафель. Стены комнат оклеены обоями, на кухне и в прихожей – венецианская штукатурка. Балкон застеклен, есть погреб. Санузлы облицованы плиткой. Установлен бойлер и подогрев пола в ванной. На кухне площадью 9.2 кв.м. так же установлен подогрев пола. Встроенная кухня с вытяжкой.
«Дом обшит термошубой и окрашен в жизнеутверждающий цвет. Развитая инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника, аптека, магазины. Хорошее транспортное сообщение: автобусы, маршрутное такси. Удобный выезд на М1 и МКАД1, МКАД2. В этой квартире вы будете жить счастливо», - говорится в объявлении. До МКАД 10 км.
Все в том же Гатово
«Дом после капитального ремонта, утеплен, обшит термошубой! Рядом расположены лес и зона отдыха, водоем. Общественный транспорт (автобусы 85С, 108, маршрутка 1054) 30 минут до центра Минска. Прямой выезд на трассу М1 с выездом на МКАД2», - сообщает продавец.
Еще одна «трешка»
«Стеклопакеты ПВХ. Новые межкомнатные двери МДФ. Входная металлическая. Натяжные потолки. Полы – ламинат. Современной плиткой облицованы стены в ванной и санузле. Заменены трубы водоснабжения. Установлены счетчики на воду. Кухня наборная, со встроенной варочной поверхностью и духовым шкафом. Квартира готова к проживанию», - говорится в объявлении.
И завершает нашу подбору очень симпатичная «трешка», которая
«Отличный ремонт с использованием высококачественных материалов отделки; аккуратный подъезд, прилежные соседи, 2/2 этаж, планировка: площадь общая 67,8 м2, жилая-1 - 12,3 м2; жилая-2 - 12,7 м2; жилая-3 - 16,9 м2; кухня - 10,6 м2, прихожая - 9,9 м2, земельный участок для огородничества, территория с детскими площадками, рядом вся инфраструктура, необходимая для комфортного проживания и отдыха: велодорожки, детский сад, школа, магазины "Евроопт","Дорорс", почта, банк, амбулатория, церковь, отличное транспортное сообщение, автобус, маршрутное такси, станция электрички, торг», - делится продавец.
Цена: 55.000 USD
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От Каменной Горки до Немиги – примерно 12 километров. «Трешки» на Каменной горке стоят от $90.000. Но если расстояние от Немиги увеличить в два раза, то стоимость...
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