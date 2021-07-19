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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года
19.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за то же время выросла на 0.6% и на данный момент равна 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 68 $/м2 в пользу новостроек.
Количество выставленных на продажу объектов, напротив, за неделю снизилось на 3%. Существеннее всего сократилось предложение «однушек» и «двушек» - на 4% в обоих сегментах.
Среди районов города наибольший отток объектов отмечался в Октябрьском, Первомайском и Партизанском. Единственным районом, где за неделю число выставленных на продажу квартир увеличилось, был Центральный.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 774 $/м2 (-0.5%), Молодечно — 738 $/м2 (+0.3%), Жодино — 701 $/м2 (-0.9%), Слуцк — 567 $/м2 (-1.3%).
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За неделю, с 12 по 19 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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