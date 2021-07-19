Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

Количество выставленных на продажу объектов, напротив, за неделю снизилось на 3%. Существеннее всего сократилось предложение «однушек» и «двушек» - на 4% в обоих сегментах.

Среди районов города наибольший отток объектов отмечался в Октябрьском, Первомайском и Партизанском. Единственным районом, где за неделю число выставленных на продажу квартир увеличилось, был Центральный.