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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

19.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.3% и составил 1238 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за то же время выросла на 0.6% и на данный момент равна 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 68 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния первичного рынка составила 1328 $, что только на 0.1% выше, чем неделю назад.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

Цены на вторичное жилье в белорусской столице впервые за июль показали положительную динамику.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

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Количество выставленных на продажу объектов, напротив, за неделю снизилось на 3%. Существеннее всего сократилось предложение «однушек» и «двушек» - на 4% в обоих сегментах.

Среди районов города наибольший отток объектов отмечался в Октябрьском, Первомайском и Партизанском. Единственным районом, где за неделю число выставленных на продажу квартир увеличилось, был Центральный.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

Средние цены квадратного метра за последние семь дней показали плюсовую динамику по всем типам квартир. Особенно – у 4- и 1-комнатных квартир.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

Среди районов города наиболее существенный рост цен на квартиры отмечался в Партизанском и Советском, в то время как в Центральном и Московском, напротив, наблюдалось соизмеримое снижение цен.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 787 $/м2 (-0.6%), Витебск — 598 $/м2 (-0.2%), Гомель — 609 $/м2 (+0.3%), Гродно — 710 $/м2 (без изменений), Могилев — 645 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 774 $/м2 (-0.5%), Молодечно — 738 $/м2 (+0.3%), Жодино — 701 $/м2 (-0.9%), Слуцк — 567 $/м2 (-1.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 12 по 19 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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