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В Беларуси в первом полугодии построили 23,9 тыс. квартир

19.07.2021 17:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в первом полугодии построили 23,9 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 2040,6 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 866,4 тыс. кв.м, или 42,5% введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 632,5 тыс. кв.м. Для многодетных семей введено 451,9 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 569,4 тыс. кв.м жилья, или 27,9% от общего ввода по стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 866,4 тыс. кв.м, или 42,5% введенного жилья.
 
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