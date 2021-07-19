"Белгоспищепром" запускает проект по популяризации рапсового масла

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белгоспищепром" запускает социальный проект "Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Наша цель - познакомить белорусов с высококачественным здоровым продуктом отечественных компаний. По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу. К сожалению, сегодня об этом мало кто знает. Потому важно популяризировать рапсовое масло среди населения", - сказал начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности "Белгоспищепрома" Игорь Груцо.

Билборды, напоминающие о пользе высококачественного рапсового масла отечественных брендов, появятся по всей стране. Информационная кампания продолжится на телеканалах, радиостанциях, в интернете, а также в учреждениях здравоохранения, где станут доступны бюллетени с подробностями о полезных свойствах продукта.

"Медики подчеркивают: поскольку это национальный продукт, он более предпочтителен по сравнению с другими видами растительных масел. Рапсовое масло не только можно, но и очень полезно использовать для приготовления пищи. Белорусское рапсовое масло - без постороннего запаха и привкуса, рафинированное, с высокой степенью очистки и низким содержанием насыщенных жиров", - добавили в концерне.-0-