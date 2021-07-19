Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур стартовала в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 19 июля, убрано 119,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса), что составляет почти 5,6% от запланированных площадей. Лидируют Брестская (42,9 тыс. га, или 12,7%) и Гомельская (33,8 тыс. га, или 9,71%) области. В Минской области убрано 21,7 тыс. га (4,55%), в Гродненской - 13,1 тыс. га (4,19%), в Витебской - 4,71 тыс. га (1,4%), Могилевской - 3,16 тыс. га (почти 1%).

Всего намолочено 417 тыс. т зерна, урожайность составила 34,9 ц/га.-0-