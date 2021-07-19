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Жатва и заготовка кормов продолжается в Минской области

19.07.2021 18:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Травы второго укоса убрали с более чем 90 % площадей. За сезон планируют получить свыше 3,5 млн тон сенажа. Около 20 тыс. из них отправится в траншеи сельскохозяйственного цеха "Гайна", что в Логойском районе. Пока не началась массовая уборка зерновых, почти вся техника задействована на сборе травянистых кормов. Сделать это надо максимально быстро, чтобы из-за жары и сухой погоды зеленая масса не утратила необходимую влагу и питательные вещества.

Полуторагодовой запас травянистых кормов в хозяйстве планируют заготовить за три-четыре укоса. Кстати, половину от нужного количества уже заложили в траншеи и законсервировали в пленку.


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Травы второго укоса убрали с более чем 90 % площадей. За сезон планируют получить свыше 3,5 млн тон сенажа. Около 20 тыс. из них отправится в траншеи...
 
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