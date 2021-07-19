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Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку с 20 июля

19.07.2021 18:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку с 20 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

На основании мониторинга цен на углеводородное сырье (средняя котировка за 1-16 июля составляет $76 за баррель, рост с начала 2021 года - 39%) и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо предельный уровень розничных цен с 20 июля 2021 года изменяется. Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,92, АИ-95-К5-Евро - Br2,02, АИ-98-К5-Евро - Br2,24, ДТ - Br2,02.

С учетом корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12%.
 
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