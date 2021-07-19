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В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых

19.07.2021 22:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Пока в мире думают, как обеспечить продовольственную безопасность, наши аграрии заявляют: хлеб на белорусских нивах уродил. Сегодня стартовала массовая уборка. Всего обмолотили более 5,5 % площадей с зерновыми. Продолжаются работы и в рапсовых полях. Масличная культура не просто рентабельная - стратегическая для многих хозяйств. Спрос на маслосемена растет ежегодно. Среди последних агротенденций также увеличение посевов озимых и техническая модернизация. 

В особенностях  жатвы-2021 разбиралась Елена Витко. С песней и в народных костюмах  веками белорусы выходили в хлебные поля. С душою каждый колос и зернышко  убирали вручную. Так, символично первый сноп сжинают и сейчас. Аутентичный обряд открывает уборочный сезон.

Бороздить океаны золотых полей только в Клецком районе будут около 80 комбайнов. И уже на старте аграрии заявляют: виды на урожай хорошие. Озимый ячмень, например, дал более 50 центнеров с гектара. Рапс удивляет цифрой в 30, которая вдвое больше средних показателей. А это  тритикале с соседней нивы. И пусть зреть он будет еще неделю-полторы, по наливным колосьям видно - рекордам быть.


Жатва-2021: ожидаются урожайные рекорды


Личных рекордов в этом сезоне ожидают и в хозяйстве "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района. Агрономы уверены: намолотить должны больше, чем в прошлом году. И это притом что тогда  собирали почти 90 центнеров с гектара. Проверить технику за считанные минуты и в путь. Механизатор Виктор Жук спешит на встречу с хлебными полями. Работать на жатве - его детская мечта. Более 30 лет управлял погрузчиком, заготавливал корма, а 4 года назад пересел  на зерноуборочную технику.

Жара ускорила темпы уборочной

Влаги немного и в этом июле, но колос успел сформироваться. Почва напиталась весной. Сейчас же  на ход уборки влияет затянувшаяся жара. Чтобы избежать потерь, южные регионы страны раньше запланированного приступили к уборке хлеба.

В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых


В Минской области в основном заняты озимым рапсом. Ставку на эту культуру сделали многие  и не прогадали. Стоимость маслосемян на рынке выросла. Богатый урожай рапсовых полей в хозяйстве "Дукора-Агро" собирают сразу три комбайна. Все экипажи  семейные. За штурвалом этого корабля, например, супруги. Машину рядом  осматривают братья. А здесь  знакомство с техникой проводит отец сыну. У 20-летнего Дмитрия Ярошевича  дебют. 

Добиваться еще больших высот аграриям поможет и модернизация сельскохозяйственного кластера. Взят курс на строительство новых зерносушильных комплексов и хранилищ, обновление хлебоуборочной техники. Только в центральном регионе в этом году закупили 60 новых комбайнов и около 70 тракторов. Оснащены они системой точного земледелия. 

Площади осваивать предстоит серьезные. Тем более в последнее время наблюдается тенденция к наращиванию посевов озимых.
В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых


Всего в Беларуси под озимые зерновые отвели 1,8 миллиона гектаров. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличили посевы и других культур. Под гречихой, например, 31 тысяча гектаров. Это почти плюс 5 к уровню прошлого года. Считай, столько же приросли площади с картофелем. Сахарная же свекла  прибавила сразу 14 тысяч. Такие объемы позволят не просто обеспечить продовольственную безопасность страны,  но и хорошо заработать на спросе за рубежом.


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Пока в мире думают, как обеспечить продовольственную безопасность, наши аграрии заявляют: хлеб на белорусских нивах уродил. Сегодня стартовала массовая уборка....
 
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