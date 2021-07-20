От $260 до $450. Подборка арендных «однушек», «двушек» и «трешек» в Минске от собственников

Источник материала: realt.by

Realt - это крупнейшая база объявлений по продаже и аренде недвижимости. При поиске квартиры в аренду на длительный срок зачастую играют роль несколько факторов – ее состояние, наличие необходимой техники и мебели, удобное расположение в городе и, конечно, стоимость. Все необходимые характеристики можно указать в расширенном поиске . Мы решили сэкономить ваше время и сделали подборку актуальных предложений одно-, двух- и трехкомнатных квартир в Минске. Все они сдаются собственниками.

Однокомнатные квартиры в аренду от $260 до $400 1. Квартира площадью 39 м² сдается в аренду в доме по адресу улица Калиновского, 91. Дом панельный, построен в 1967 году. В квартире сделан евроремонт. Жилье полностью готово к проживанию. Из бытовой техники есть электрическая плита, духовой шкаф, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, телевизор. Проведен интернет. Квартира оснащена необходимой мебелью: раскладной диван, шкаф-купе, столы и стулья. В ванной комнате душевая кабина.











Дом располагается в Первомайском районе, где самый чистый воздух в городе и много зеленых и парковых зон. Например, Севастопольский и Полоцкий парки, парк Зеленый луг. Возле дома находятся детские сады, школы, гимназии, поликлиника, множество магазинов. Есть остановки общественного транспорта, на котором можно быстро добраться до станций метро «Восток» и «Московская». Стоимость аренды в месяц – $320.

2. Предложение от собственника квартиры в доме по адресу улица Хмельницкого, 4 подойдет для тех, кому важна непосредственная близость к метро и к центру города. Путь до ближайшей станции «Академия наук» от дома займет всего пару минут. Квартира с дизайнерским ремонтом. Собственник утверждает, что в ней «абсолютно все новое» – двуспальная кровать, диван, телевизор, встроенная техника, натяжные потолки. Также жилье укомплектовано холодильником, свч-печью, мелкой бытовой техникой, стиральной машиной, душевой кабиной, встроенными шкафами. Площадь квартиры - 30 «квадратов».

Также в объявлении указано, что в доме чистый и аккуратный подъезд, хорошие соседи. В шаговой доступности кафе, кинотеатр, магазины, отделения банков, медицинские центры. Стоимость аренды в месяц – $400.

3. В доме по адресу улица Антоновская сдается однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров. Собственник заключает договор на длительный срок. Панельный дом возведен в 1965 году. Капитальный ремонт проводился в 2009-м. Он располагается в тихом районе города, но близко к центру – улицы Захарова-Пулихова. Возле дома есть остановка общественного транспорта. До станции метро «Площадь Победы» можно добраться за 5 минут. Примерно за это же время – до станции «Пролетарская».







Квартира с нормальным ремонтом, чистая и аккуратная. Есть все необходимое для проживания – газовая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, мелкая бытовая техника, телевизор. Квартира обставлена мебелью: большой шкаф-купе, диван, столы и стулья. В пешей доступности находятся школы, детские сады, магазины, парк Горького, парк им. А. Герасименко. Стоимость аренды в месяц – $260.

Двухкомнатные квартиры в аренду от $350 до $450 1.«Квартира отлично подойдет для семьи с маленьким ребенком», - так пишет в объявлении о сдаче квартиры в доме по адресу улица Богдановича, 139/А ее собственник. Площадь квартиры составляет 49 м². Для комфортного заселения и жизни здесь есть газовая плита и духовка, холодильник, стиральная машина, электрочайник, душевая кабина, высокоскоростной интернет, большой диван, компьютерный стол и кресло, двуспальная кровать, шкаф-купе и так далее.







Район тихий и спокойный, с развитой инфраструктурой. Окна квартиры выходят на минипарк без машин. Возле дома есть детская площадка, парк Дружбы народов в двух минутах ходьбы. Много детских садов, школ, магазинов и торговых центров. Также рядом Комаровский рынок. На общественном транспорте удобно добираться до станций метро «Немига» и «Площадь Якуба Колоса». Стоимость аренды в месяц – $370.

2. « Двушка » сдается в доме по адресу улица Стрелковая, 6/А, который находится в районе с богатой историей. Дом возведен в 1958 году, тип – «сталинка». Площадь квартиры 56 квадратных метров. В квартире есть бытовая техника – газовая плита с духовкой, холодильник, электрочайник, свч-печь, стиральная машина, а также мебель – два дивана, большой шкаф-купе, комод и другое.

Одно из главных преимуществ дома – его расположение. До станции метро «Пролетарская» 2-3 минуты пешком. Также рядом ж/д станция «Минск-Восточный». До центра города можно быстро добраться и наземным общественным транспортом. В районе много магазинов, ТЦ, рынок, кинотеатр, пять детских садов, школы, поликлиника. Рядом Антоновский парк, Слепянская водная система, бары, кафе и рестораны на улице Октябрьской. Стоимость аренды в месяц – $350.

3. Квартира площадью 56 м² сдается собственником на длительный срок в доме по адресу улица Бурдейного, 14 в непосредственной близости к станции метро «Кунцевщина». Дом 2004 года постройки. Квартира оборудована бытовой техникой – стиральная машина, электрическая плита с духовкой, холодильник, телевизор. Также оснащена мебелью – диваны, компьютерный стол и кресло, стол и стулья на кухне, встроенные шкафы и так далее. Сделан хороший ремонт, в квартире чисто.











Двор возле дома благоустроен, есть парковка. В шаговой доступности множество магазинов, торговые центры, спортивный клуб, остановки наземного общественного транспорта. Стоимость аренды в месяц – $450.

Трехкомнатные квартиры в аренду от $360 до $420 1. Квартира в аренду в доме, который находится по адресу улица Казимировская, 15. Собственник отдает предпочтение семье с детьми и заключению договора на длительный срок. Дом возведен в 2004 году. В квартире площадью 66 «квадратов» две отдельные комнаты, третья комната совмещена с кухней. Здесь есть вся необходимая мебель – шкафы, двуспальная кровать, кресла, большой диван в гостиной, обеденные стол и стулья, детские кровать, стол и шкаф. Из бытовой техники имеется электрическая плита, холодильник, стиральная машина, свч-печь.







Возле дома большая зеленая зона – парк им. Уго Чавеса. Есть четыре детских сада и две школы в пешей доступности, поликлиника, торговый центр, магазины, гипермаркеты, спортивный клубы. До станции метро «Каменная горка» можно добраться на общественном транспорте (остановки возле дома) или пешком. Стоимость аренды в месяц – $420.

2. « Трешка » площадью 61м2 для студентов или семьи сдается в доме по адресу Логойский тракт, 1. Год постройки дома – 1977. Квартира с обычным ремонтом. Есть необходимый набор бытовой техники: холодильник, электрическая плита, стиральная машина, телевизор. Все комнаты обставлены мебелью – шкафы, кровати, столы.





Ближайшая станция метро – «Московская». До нее от дома ходит общественный транспорт. До центра города можно добраться также на трамвае. Возле дома находятся магазины, ТЦ, фитнес-клубы, детские сады, школы, Севастопольский парк. Также Цнянское водохранилище. Стоимость аренды в месяц – $360.

3. В доме по адресу проспект Независимости, 174 сдается на длительный срок с заключением договора трехкомнатная квартира для семьи. Площадь квартиры 62 квадратных метра. В ней есть электрическая плита с духовкой, холодильник, свч-печь, телевизор, интернет, душевая кабина, встроенные шкафы, двуспальная кровать, диван, обеденные стол и стулья. Третья комната на данный момент оснащается мебелью хозяевами квартиры.

От дома до станции метро «Уручье» и остановок наземного общественного транспорта 1-2 минуты ходьбы. Также в непосредственной близости торговый центр, кафе, магазины, фитнес-клубы, парковые зоны, детские сады, школы, поликлиника. Во дворе есть личное парковочное место, детская площадка. Стоимость аренды в месяц – $410.