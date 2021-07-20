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С 20 июля топливо в Беларуси снова дорожает
20.07.2021 09:33 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С сегодняшнего дня стоимость автомобильного топлива повышается, традиционно – на одну копейку. Об этом
В концерне уточнили, что стоимость топлива корректируется «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье» и «в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен».
«Белнефтехим» отмечает, что за 1 – 16 июля средняя котировка цен на углеводородное сырье составляет $76 долларов за 1 баррель, а рост с начала 2021 года составил 39%.
Таким образом, с сегодняшнего дня белорусы смогут заправить свой автомобиль по следующей стоимости:
«С учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12 процентов», - добавили в нефтяном концерне.
Напомним, цены на топливо в Беларуси регулярно
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С сегодняшнего дня стоимость автомобильного топлива повышается, традиционно – на одну копейку. Об этом сообщает нефтяной концерн «Белнефтехим».
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