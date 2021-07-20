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С 20 июля топливо в Беларуси снова дорожает

20.07.2021 09:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С сегодняшнего дня стоимость автомобильного топлива повышается, традиционно – на одну копейку. Об этом сообщает нефтяной концерн «Белнефтехим».

В концерне уточнили, что стоимость топлива корректируется «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье» и «в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен».

«Белнефтехим» отмечает, что за 1 – 16 июля средняя котировка цен на углеводородное сырье составляет $76 долларов за 1 баррель, а рост с начала 2021 года составил 39%.

Таким образом, с сегодняшнего дня белорусы смогут заправить свой автомобиль по следующей стоимости:

  • АИ-92-К5-Евро — 1,92 руб,
  • АИ-95-К5-Евро — 2,02 руб,
  • АИ-98-К5-Евро — 2,24 руб,
  • ДТ — 2,02 руб.

«С учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12 процентов», - добавили в нефтяном концерне.

Напомним, цены на топливо в Беларуси регулярно увеличиваются на 1 копейку. Данное подорожание является уже 22 в 2021 году. Причем дизель превысил рубеж в 2 рубля 12 июля.

 
 
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С сегодняшнего дня стоимость автомобильного топлива повышается, традиционно – на одну копейку. Об этом сообщает нефтяной концерн «Белнефтехим».
 
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