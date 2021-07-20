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Минжилкомхоз разрешил закупать услуги по освещению населенных пунктов без процедур закупок

20.07.2021 09:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен перечень работ (услуг) по освещению и подсветке населенных пунктов, включая содержание сетей наружного освещения, выполняемых за счет средств местных бюджетов без проведения процедуры закупок. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 2 июля 2021 года №8, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В данный перечень включены работы по наружному освещению населенных пунктов, в том числе уличному, архитектурному, иллюминационному освещению и подсветке, содержание, в том числе текущий ремонт объектов (сети, кабельная канализация, иное) наружного освещения. Также без процедур закупок можно будет устанавливать праздничную иллюминацию, иллюминационные установки, световые мотивы, объемные световые фигуры и другие элементы декоративного светового оформления. Кроме того, в перечень попали содержание оборудования контроля и управления наружным освещением, электроснабжение в местах проведения массовых мероприятий, а также лабораторные испытания сетей наружного освещения и подсветки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в период действия указа Президента от 22 декабря 2020 года №478.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в период действия указа Президента от 22 декабря 2020 года №478.
 
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