Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок взаимодействия Белорусской универсальной товарной биржи и концерна "Белнефтехим" при организации и проведении биржевых торгов нефтепродуктами, продуктами химии и нефтехимии на экспорт утвержден решением координационного совета по биржевой торговле, заседание которого прошло под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В мероприятии приняло участие руководство Министерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства финансов, Управления делами Президента, концернов "Белнефтехим" и "Беллесбумпром". Участники заседания обсудили ход подготовки к проведению первых экспортных торгов нефтепродуктами на биржевой площадке, включая планы по диверсификации рынков сбыта.

"Одной из приоритетных задач в рамках подготовки к переводу экспортных продаж нефтепродуктов на биржевую площадку является расширение круга потенциальных покупателей. И следует отметить, что эта задача успешно выполняется. В настоящее время на бирже уже аккредитованы около 100 компаний из 20 стран. При этом мы видим значительный интерес к белорусской продукции химии и нефтехимии со стороны резидентов Азербайджана, Турции, Китая, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов. Все это перспективные рынки сбыта с высоким уровнем платежеспособного спроса. Поэтому вместе с новой программной платформой отечественные экспортеры получат новые возможности по диверсификации продаж. Как я уже не раз говорил, биржа - это не просто торговая площадка, а эффективный инструмент маркетинга", - подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-