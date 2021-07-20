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$ 11 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах
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Источник материала:
realt.by
19 июля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торгов не было ни по одному из них.
Участки были предложены на улицах В. Дунина-Марцинкевича, А. Мицкевича, К. Калиновского, Утульная и И. Мележа.
По одной заявке было подано на лоты № 1 и № 5 – участки на ул. В. Дунина-Мартинкевича и ул. И. Мележа. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%.
На лоты № 2, № 3 и № 4 заявок не поступило.
Более подробную информацию по лотам смотрите в нашей таблице.
|
Лоты
|
Адрес земельного участка
|
Площадь участка, соток
|
Кол-во уч-ов
|
Инженерная инфраструктура *
|
Нач. цена участка,руб.
|
Цена продажи участка,руб.
|
Цена продажи участка, $
|
1
|
г. Смолевичи, ул. В.Дунина-Марцинкевича, 10
|
14,4
|
1
|
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
|
28.000
|
29.400
|
11.603
|
2
|
г. Смолевичи, ул. Адама Мицкевича, д. 4
|
15,0
|
-
|
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
|
28.100
|
-
|
-
|
3
|
г. Смолевичи, ул. К. Калиновского, 22
|
13,9
|
-
|
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
|
28.200
|
-
|
-
|
4
|
г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6
|
15,0
|
-
|
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
|
28.300
|
-
|
-
|
5
|
г. Смолевичи, ул. И. Мележа, 7
|
15,0
|
1
|
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
|
28.400
|
29.820
|
11.768
Теги
: Минск
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19 июля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торгов не было ни по...
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