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$ 11 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах

20.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

19 июля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торгов не было ни по одному из них.

$ 11 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах

Участки были предложены на улицах В. Дунина-Марцинкевича, А. Мицкевича, К. Калиновского, Утульная и И. Мележа.

По одной заявке было подано на лоты № 1 и № 5 – участки на ул. В. Дунина-Мартинкевича и ул. И. Мележа. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%.

На лоты № 2, № 3 и № 4 заявок не поступило.

Более подробную информацию по лотам смотрите в нашей таблице.

 Лоты

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка,руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

г. Смолевичи, ул. В.Дунина-Марцинкевича, 10

14,4

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28.000

29.400

11.603

2

г. Смолевичи, ул. Адама Мицкевича, д. 4

15,0

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28.100

-

-

3

г. Смолевичи, ул. К. Калиновского, 22

13,9

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28.200

-

-

4

г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6

15,0

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28.300

-

-

5

г. Смолевичи, ул. И. Мележа, 7

15,0

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28.400

29.820

11.768

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичском районе состоится 27 июля.

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Теги: Минск
 
 
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19 июля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торгов не было ни по...
 
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