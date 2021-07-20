$ 11 тысяч за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах

Источник материала: realt.by

19 июля состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торгов не было ни по одному из них.

Участки были предложены на улицах В. Дунина-Марцинкевича, А. Мицкевича, К. Калиновского, Утульная и И. Мележа.

По одной заявке было подано на лоты № 1 и № 5 – участки на ул. В. Дунина-Мартинкевича и ул. И. Мележа. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%.

На лоты № 2, № 3 и № 4 заявок не поступило.

Более подробную информацию по лотам смотрите в нашей таблице.