Минтруда разъяснило новшества в уплате взносов в ФСЗН

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главой государства 15 июля подписан закон "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", сегодня документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале . Как прокомментировали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты, он охватывает широкий спектр вопросов системы государственного социального страхования.

Закон объединил 4 нормативных правовых акта (два закона и два указа), устанавливая систему, комплексно регулирующую вопросы государственного соцстрахования, направленную как на социальную поддержку работающих граждан, так и на урегулирование взаимодействия с плательщиками взносов.

Регламентированы круг плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет фонда; объект для начисления обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование; размеры взносов, сроки и порядок их уплаты; права и обязанности плательщиков.

Закон дополнен нормами, которые должны стимулировать организации общественных объединений инвалидов привлекать к работе граждан соответствующей категории. Для предоставления таким организациям льготы по уплате взносов в бюджет фонда в виде пониженного страхового тарифа (12%) установлен минимальный предел наличия в штатной численности работающих инвалидов - не менее 30%.

Урегулирован порядок освобождения от уплаты взносов на пенсионное страхование работодателей, которые используют труд инвалидов первой и второй группы. Появилась норма, согласно которой работодатели имеют право не уплачивать взносы на пенсионное страхование за таких инвалидов с первого числа месяца, следующего за установлением инвалидности (ранее срок установлен не был).

В документе закреплена норма выдачи пенсионных удостоверений получателям выплат профессионального пенсионного страхования.

"Особое место в законе отведено порядку выплаты пособий семьям, воспитывающим детей. Так, документом предусмотрено право восстановления сроков назначения ежемесячных пособий семьям с детьми при несвоевременном обращении за их назначением исключительно по уважительной причине. Ранее этот срок был не более шести месяцев", - добавили в Минтруда.

Также вводится обязанность плательщика обращаться в органы фонда за финансированием средств на выплату госпособий. Одновременно органы фонда получили право приостановки операций по банковским счетам плательщиков за невыполнение этой обязанности.-0-