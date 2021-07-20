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Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год

20.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год
Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год

В архитектурно-строительном бюро «1000 проектов» нам предоставили сметы к типовому проекту двухэтажного каркасника на 100 квадратных метров. Это популярный дом для семьи на 4-5 человек, с тремя спальнями на мансардном этаже и большой гостиной на первом.

- На рост стоимости строительства этого дома существенно повлияло удорожание пиломатериалов, - говорит архитектор Оксана Ушкова. - Однако не стоит сбрасывать со счетов подорожание и других строительных материалов — выросли цены на металл, утеплитель. Не подорожали разве что окна.

В изучаемых сметах учтены основные материалы для возведения каркасного дома без коммуникаций и внутренней отделки.

Для этого дома предлагается свайно-винтовой фундамент с деревянным полом по лагам. Стены – деревянный каркас с утеплением 200 мм (150 мм в каркасе + дополнительное контрутепление фасада 50 мм). Наружная и внутренняя отделка дома – из имитации бруса. Материал кровли — металлочерепица. Окна ПВХ.

В таблице мы указали основные "драйверы роста".

Наименование

Количество

Цена 2020 (в рублях)

Цена 2021 (в рублях)

Пиломатериал обрезной

7,9 м3

2528

7505

Пиломатериал обрезной техсушки

18,8 м3

12 784

21 244

Сваи металлические

37 шт.

4255

6290

Металлочерепица "Монтерей"

143 м2

11,85

28

Утеплитель URSA TERRA

66 м3

3296,7

5412

Имитация бруса

185 м2

3145

5920

Окна ПВХ

4802

5022,5
Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год
Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год

Начнем с фундаментов. В 2020 году сваи обходились в 4250 рублей. Сейчас они стоят дороже на 2 тысячи рублей.

Серьезно подорожала древесина. Если в прошлом году за одинаковый объем пиломатериалов и имитации бруса для фасада нужно было заплатить 18.457 рублей, то в этом - уже 34.669 рублей.

Более чем в два раза выросла цена на металлочерепицу — если год назад «Монтерей» стоил 11,8 рубля за «квадрат», то теперь 28 рублей.

Если посчитать разницу только по этим позициям, то строительство каркасного дома выросло почти на 23 тысячи рублей.

В архитектурно-строительной компании рассказали, что летом 2020 года можно было заказать такой дом без внутренней отделки с фундаментом на винтовых сваях за 70.000 рублей (700 рублей за «квадрат», что по среднему курсу доллара в 2020 году составляет $287,5). В этом году стоимость строительства потяжелела на 30.000 рублей (1000 рублей за «квадрат», что по актуальному курсу Нацбанка составляет $394.3). То есть рост стоимости "квадрата" в долларах - почти $107.

Иллюстрации: предоставлены компанией "1000 проектов".

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Теги: Минск
 
 
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Еще год назад каркасные дома считались бюджетным вариантом загородного жилья — они росли как грибы после хорошего дождя, множилось количество фирм, готовых за...
 
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