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Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год
20.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В архитектурно-строительном бюро «1000 проектов» нам предоставили сметы к типовому проекту двухэтажного каркасника на 100 квадратных метров. Это популярный дом для семьи на 4-5 человек, с тремя спальнями на мансардном этаже и большой гостиной на первом.
- На рост стоимости строительства этого дома существенно повлияло удорожание пиломатериалов, - говорит архитектор Оксана Ушкова. - Однако не стоит сбрасывать со счетов подорожание и других строительных материалов — выросли цены на металл, утеплитель. Не подорожали разве что окна.
В изучаемых сметах учтены основные материалы для возведения каркасного дома без коммуникаций и внутренней отделки.
Для этого дома предлагается свайно-винтовой фундамент с деревянным полом по лагам. Стены – деревянный каркас с утеплением 200 мм (150 мм в каркасе + дополнительное контрутепление фасада 50 мм). Наружная и внутренняя отделка дома – из имитации бруса. Материал кровли — металлочерепица. Окна ПВХ.
В таблице мы указали основные "драйверы роста".
Начнем с фундаментов. В 2020 году сваи обходились в 4250 рублей. Сейчас они стоят дороже на 2 тысячи рублей.
Серьезно подорожала древесина. Если в прошлом году за одинаковый объем пиломатериалов и имитации бруса для фасада нужно было заплатить 18.457 рублей, то в этом - уже 34.669 рублей.
Более чем в два раза выросла цена на металлочерепицу — если год назад «Монтерей» стоил 11,8 рубля за «квадрат», то теперь 28 рублей.
Если посчитать разницу только по этим позициям, то строительство каркасного дома выросло почти на 23 тысячи рублей.
В архитектурно-строительной компании рассказали, что летом 2020 года можно было заказать такой дом без внутренней отделки с фундаментом на винтовых сваях за 70.000 рублей (700 рублей за «квадрат», что по
Иллюстрации: предоставлены компанией "1000 проектов".
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