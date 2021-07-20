Каркасные дома теперь строить не выгодно? Посчитали, насколько они подорожали за год

В архитектурно-строительном бюро «1000 проектов» нам предоставили сметы к типовому проекту двухэтажного каркасника на 100 квадратных метров. Это популярный дом для семьи на 4-5 человек, с тремя спальнями на мансардном этаже и большой гостиной на первом.

- На рост стоимости строительства этого дома существенно повлияло удорожание пиломатериалов, - говорит архитектор Оксана Ушкова. - Однако не стоит сбрасывать со счетов подорожание и других строительных материалов — выросли цены на металл, утеплитель. Не подорожали разве что окна.

В изучаемых сметах учтены основные материалы для возведения каркасного дома без коммуникаций и внутренней отделки.

Для этого дома предлагается свайно-винтовой фундамент с деревянным полом по лагам. Стены – деревянный каркас с утеплением 200 мм (150 мм в каркасе + дополнительное контрутепление фасада 50 мм). Наружная и внутренняя отделка дома – из имитации бруса. Материал кровли — металлочерепица. Окна ПВХ.

В таблице мы указали основные "драйверы роста".