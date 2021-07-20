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Уборочная-2021: В Беларуси намолотили первые полмиллиона тонн зерна
20.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси намолотили первые полмиллиона тонн зерна. Культуры убраны почти на 7 процентах площадей. Больше всего получено ячменя - 222 тысячи тонн, в том числе озимого. Пшеницы намолочено 128 тысяч тонн, у нее урожайность выше прошлогодней. Ускорились и темпы уборки озимого рапса.
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В Беларуси намолотили первые полмиллиона тонн зерна. Культуры убраны почти на 7 процентах площадей. Больше всего получено ячменя - 222 тысячи тонн, в том числе...
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