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Европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси - Евдоченко

20.07.2021 14:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси и отказываться от сотрудничества со страной. Такое мнение высказал журналистам посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если будут прямые торговые запреты, то ситуация может существенно усугубиться. Но тогда надо будет полностью уходить с европейского рынка. Но я не думаю, что в этом заинтересован в том числе и европейский бизнес. Наши контакты, которые мы имеем каждый день с представителям европейского бизнеса, показывают, что те, кто работал с нашей страной (а они знают уже весь наш регион и везде побывали), кто получал прибыль от этого сотрудничества, конечно, уходить из нашей страны не хотят", - сказал Андрей Евдоченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Если будут прямые торговые запреты, то ситуация может существенно усугубиться. Но тогда надо будет полностью уходить с европейского рынка. Но я не думаю, что в этом...
 
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