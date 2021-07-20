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Посол Беларуси в Китае прогнозирует рост взаимной торговли между странами
20.07.2021 14:59 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году увеличатся объемы взаимной торговли Беларуси и Китая. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько по итогам
Посол подчеркнул, что Китай по объемам экспортных поставок из Беларуси переместился с третьего на второе место, опередив Украину (на первом месте по экспорту находится Россия). "Мы убеждены, что объемы взаимной торговли у нас возрастут, препятствий или сдерживающих факторов для этого абсолютного никаких нет", - подчеркнул Юрий Сенько.
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Посол подчеркнул, что Китай по объемам экспортных поставок из Беларуси переместился с третьего на второе место, опередив Украину (на первом месте по экспорту...
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