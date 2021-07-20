Посол Беларуси в Китае прогнозирует рост взаимной торговли между странами

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году увеличатся объемы взаимной торговли Беларуси и Китая. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько по итогам совещания у главы государства по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что Китай по объемам экспортных поставок из Беларуси переместился с третьего на второе место, опередив Украину (на первом месте по экспорту находится Россия). "Мы убеждены, что объемы взаимной торговли у нас возрастут, препятствий или сдерживающих факторов для этого абсолютного никаких нет", - подчеркнул Юрий Сенько.

/Будет дополнено/.-0-