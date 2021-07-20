Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за январь-май поставила Украине электроэнергии на рекордные $25 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили и действовали так, как надо действовать в интересах украинского народа, украинского потребителя. Мы за пять месяцев этого года продали Украине электроэнергии на $25 млн, никогда такой цифры не было", - обратил внимание Игорь Сокол.

Посол подчеркнул, что белорусская сторона готова помогать в этом направлении и подставлять плечо Украине "столько, сколько будет надо". "Когда в январе-феврале были аварии на электростанциях Украины, мы подставляли плечо. "Укрэнерго" делала заявку на "Белэнерго", и система срабатывала моментально", - отметил дипломат.-0-