|
Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма заинтересованы в опыте белорусских коллег
20.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЧитайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма заинтересованы в опыте белорусских коллег
Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма заинтересованы в опыте белорусских коллег в IT-сфере. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)