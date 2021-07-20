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Какие проблемы могут быть с домом из бруса? Обзор крутого деревянного коттеджа и его "косяков"
20.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всем привет, с вами Realt и сегодня вы увидите обзор дома из бруса, интерьер которого выполнен в стиле прованс. Мы вместе со специалистом разберем все достоинства и недостатки деревянных домов, о которых стоит знать до покупки дома. Вы узнаете, с какими проблемами столкнулись хозяева коттеджа и как они их решали. Также наши советы помогут вам избежать многих неприятных моментов в будущем при выборе или строительстве дома из бруса. И самое главное: мы расскажем, почему же так важно выбирать дом с профессионалом. Приятного просмотра!
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Всем привет, с вами Realt и сегодня вы увидите обзор дома из бруса, интерьер которого выполнен в стиле прованс. Мы вместе со специалистом разберем все достоинства и...
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