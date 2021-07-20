Источник материала: realt.by

Всем привет, с вами Realt и сегодня вы увидите обзор дома из бруса, интерьер которого выполнен в стиле прованс. Мы вместе со специалистом разберем все достоинства и недостатки деревянных домов, о которых стоит знать до покупки дома. Вы узнаете, с какими проблемами столкнулись хозяева коттеджа и как они их решали. Также наши советы помогут вам избежать многих неприятных моментов в будущем при выборе или строительстве дома из бруса. И самое главное: мы расскажем, почему же так важно выбирать дом с профессионалом. Приятного просмотра!