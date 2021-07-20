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Совмин установил временный запрет на вывоз гречки и пшеничной муки

20.07.2021 17:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство на три месяца запретило вывоз некоторых товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года №412, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечне мука из пшеницы и спельты, крупа грубого помола из гречихи, обсушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречихи независимо от страны происхождения указанных товаров.

Данный запрет не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Кроме того, он не касается международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, и товаров, помещенных под таможенные процедуры в другом государстве - члене ЕАЭС и перевозимых транзитом через территорию Беларуси.

Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу данного документа и фактический вывоз которых за пределы страны выполняется после его вступления в силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение трех месяцев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство на три месяца запретило вывоз некоторых товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года №412.
 
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