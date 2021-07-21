Квартирантка сбежала, не оплатив долг, и перестала отвечать на звонки. Как быть собственнику, объясняет специалист

Добрый день. Я сирота, замужем, есть дочь. Состою в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на строительство квартиры в Борисове. Такой вопрос: если мы купим земельный участок в Борисове, возможно ли взять льготный кредит по Указу №240 под 1% или субсидию на строительство частного дома? Или льготный кредит сиротам дают только на строительство квартир?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

– В соответствии с частью первой подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. N 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», субсидия на уплату части процентов (субсидии) предоставляется гражданам, осуществляющим:

- строительство жилых помещений в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства, а также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г.;

- строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;

- реконструкцию жилых помещений.

То есть государственная поддержка по 240 Указу оказывается не только на строительство квартир, но и строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов и реконструкцию жилых помещений.

Однако следует помнить про очередность, так как субсидия на уплату части процентов предоставляется с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть должна подойти Ваша очередь.

Обратитесь по данному вопросу в Ваш местный исполнительный комитет по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и сообщите им, что Вы готовы рассмотреть вариант со строительством одноквартирного жилого дома и узнайте, как продвигается Ваша очередь.