Квартирантка сбежала, не оплатив долг, и перестала отвечать на звонки. Как быть собственнику, объясняет специалист

Можно ли получить льготный кредит на строительство частного дома? Арендодатель может повысить плату за квартиру при заключении договора без конкретной суммы? Снимут ли с очереди на жилье, если есть дополнительная временная регистрация? Эти и другие темы поднимались в рубрике «Вопрос-ответ» в последние две недели.
Земельный участок в садовом товариществе без кап. строений и сооружений в пожизненном наследуемом владении. Достаточно ли построить на земельном участке баню или летнюю кухню для продажи земельного участка или обязательно наличие зарегистрированного садового домика (законсервированного фундамента под садовый дом)?
Отвечает менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова:
– Здравствуйте. У Вас есть два пути для решения. 1-й – приватизация земельного участка, и тогда продажа возможна без постройки дачного домика, 2-й путь – строительство и регистрация дачного домика. Выбирайте, что Вам более выгодно.
Добрый день. Я сирота, замужем, есть дочь. Состою в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на строительство квартиры в Борисове. Такой вопрос: если мы купим земельный участок в Борисове, возможно ли взять льготный кредит по Указу №240 под 1% или субсидию на строительство частного дома? Или льготный кредит сиротам дают только на строительство квартир?
– В соответствии с частью первой подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. N 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», субсидия на уплату части процентов (субсидии) предоставляется гражданам, осуществляющим:
- строительство жилых помещений в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства, а также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г.;
- строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;
- реконструкцию жилых помещений.
То есть государственная поддержка по 240 Указу оказывается не только на строительство квартир, но и строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов и реконструкцию жилых помещений.
Однако следует помнить про очередность, так как субсидия на уплату части процентов предоставляется с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть должна подойти Ваша очередь.
Обратитесь по данному вопросу в Ваш местный исполнительный комитет по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и сообщите им, что Вы готовы рассмотреть вариант со строительством одноквартирного жилого дома и узнайте, как продвигается Ваша очередь.
Стою в очереди на улучшение жилищных условий (очередь общая) с 2012 года в г. Витебске. Регистрация у меня в г. Витебске по договору найма. Недавно вышла замуж и сменила фамилию. Сохранится ли моя очередь? Нужно ли включать в состав семьи моего мужа? Могут ли снять с очереди, если у мужа в Минске в собственности квартира, в которой он зарегистрирован? При покупке жилья имею ли я право на имущественный вычет, если квартира оформлена на меня с новой фамилией?
– Смена фамилии не влияет на очередность нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обязанность уведомлять о смене фамилии организацию или местный исполком, в котором гражданин состоит на учете нуждающихся, законодательством не установлена, однако в целях предотвращения снятия с учета целесообразно обратиться по месту постановки на учет с новым паспортом для внесения уточняющих изменений.
Процедура включения супруга в состав семьи предполагает наличие у него оснований для признания его нуждающимся в улучшении жилищных условий. В случае, если таких оснований (п.1 ст.36 ЖК) не имеется, при включении его в состав Вашей семьи, вас обоих могут снять с учета (это зависит от оснований нуждаемости).
Право на имущественный налоговый вычет имеют плательщики и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоявшие на таком учете на момент заключения договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры в рассрочку, кредитного договора или договора займа в местном исполнительном и распорядительном органе, иных государственных органах и других государственных организациях, организациях негосударственной формы собственности, в случае, если они были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, установленным законодательными актами (часть третья подп.1.1 п.1 ст.211 НК).
Здравствуйте. Квартирантка не заплатила за аренду квартиры (есть договор), долг в 350 рублей (в том числе из них 60 рублей за порчу кухонных обоев домашним животным, о котором мы не знали). Долг не платит, не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Подскажите, куда обратиться по этому вопросу, чтобы вернуть деньги?
Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко:
– Добрый день. Если не получилось решить вопрос по соглашению сторон, тогда собственник может обратиться в суд для взыскания задолженности.
Добрый день. Снимут ли с очереди на жилье по месту регистрации, если была дополнительно оформлена временная регистрация по другому адресу в этом же городе? Это не считается улучшением жилищных условий?
– В соответствии со ст.45 ЖК граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае выезда на место жительства в иной населенный пункт, за исключением случаев, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в государственном органе, другой организации, расположенных в данном населенном пункте, и не прекратили с ними трудовых (служебных) отношений.
При этом:
место жительства – местонахождение (адрес) жилого помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он постоянно либо преимущественно проживает;
место пребывания - местонахождение (адрес) жилого помещения или помещения для временного проживания, право владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, и в котором он временно пребывает.
Поскольку основание для снятия с учета предусматривает выезд на место жительства, а не на место пребывания, следовательно регистрация по месту пребывания по другому адресу не повлияет очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Под улучшением жилищных условий понимаются обстоятельства, которые приводят к тому, что основания нуждаемости в улучшении жилищных условий, предусмотренные в ст.36 ЖК отпадают. Например, улучшением жилищных условий могут являться: приобретение в собственность жилого помещения или получение жилого помещения во владение и пользование в качестве члена семьи или по договору найма арендного жилья государственного жилищного фонда и т.п.
Подскажите, пожалуйста, если я при аренде квартиры заключу договор на год с собственником квартиры и если не будет указана конкретная сумма, предположим, написано, что цена договорная, имеет ли право наймодатель в таком случае повысить плату?
Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко:
– Добрый день. В договоре найма должна быть указана определенная стоимость аренды, а не договорная. В течение всего срока договора наймодатель не может необоснованно поднять стоимость арендной платы. Если на это есть причины, необходимо заключить дополнительное соглашение об изменении пункта о внесении платы за пользование жилым помещением.
Добрый день! Ситуация такая: есть не выделенная доля в 2-х комнатной квартире (2 собственника, у каждого 1/2). Один не прописан и не живет, второй прописан там и живет. Счета разделены. Я исправно плачу, у второго долг 6100 бел.руб. На контакт по сделке или продажи квартиры идти не хочет. Мне как второму собственнику хочется избавиться от этой недвижимости. Основные вопросы. 1) Могу ли я не выделенную долю продать третьему лицу? 2) Могу ли я обменять свою не выделенную долю, например, на автомобиль? 3) Нужно ли обязательное выделение части через суд или это можно сделать как-то по-другому (слышал, что можно через нотариуса, чтобы избежать госпошлины) для того, чтобы совершать манипуляции со своей частью? Посоветуйте, как лучше всего избавиться от своей доли, продать ее или поменять, без участия второго собственника. Знаю, что можно через нотариуса известить о продаже. У второго собственника первоочередное право покупки. Заранее спасибо и хорошего Вам дня!
– Для отчуждения своей доли квартиры выделять счета не надо. Для продажи вам необходимо через нотариуса выслать предложение о первоочередном праве покупки с указанием точной цены. Если второй собственник получит заказное письмо, вам необходимо получить уведомление от нотариуса и через месяц вы можете отчуждать свое имущество.
Поменять на автомобиль долю квартиры вы не можете.