Санация белорусско-нидерландского СП в Буда-Кошелеве продлена до 2026 года

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санация белорусско-нидерландского совместного предприятия "Амипак" - открытого акционерного общества продлена до 3 апреля 2026 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года №414, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, правительство согласовало ходатайство Гомельского облисполкома о продлении срока санации предприятия.

СП "Амипак" ОАО находится в Буда-Кошелеве. Оно занимается производством тары и упаковки из полимеров.-0-