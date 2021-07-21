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Профилактика производственного травматизма во время уборочной

21.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 процентах площадей - собрано первые полмиллиона тон зерна. На особом контроле во время уборочной вопрос    профилактики производственного травматизма.  Практическую помощь организациям в охране труда при уборке зерновых культур оказывают мобильные группы. 

С начала уборочной мобильные группы обследовали порядка 200 организаций, по результатам исследований выявлено свыше 1700 нарушений требований безопасности.


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Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 процентах площадей - собрано первые...
 
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