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Профилактика производственного травматизма во время уборочной
21.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 процентах площадей - собрано первые полмиллиона тон зерна. На особом контроле во время уборочной вопрос профилактики производственного травматизма. Практическую помощь организациям в охране труда при уборке зерновых культур оказывают мобильные группы.
С начала уборочной мобильные группы обследовали порядка 200 организаций, по результатам исследований выявлено свыше 1700 нарушений требований безопасности.
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Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 процентах площадей - собрано первые...
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