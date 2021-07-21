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Белорусские компании принимают участие в МАКС-2021

21.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый военный истребитель, беспилотники-камикадзе и гражданская авиация. В российском Жуковском открылся  международный авиасалон. Беларусь на МАКС 2021 представляют 5 компаний. Это и знаменитый 588-й авиаремонтный завод. Предприятие  восстанавливает практически все виды военных самолетов, кроме того, занимается разработкой ударных беспилотников. Также на МАКС белорусы демонстрируют защищенные ноутбуки-универсалы. Их можно установить на любой вид военных самолетов, кораблей и танков и новые микросхемы памяти.   Для нашей страны Россия  - основной экономический партнер в военно-технической сфере. Ежегодно Беларусь поставляет сюда продукцию гражданского и военного назначения на 300 миллионов долларов. И сегодня, когда наши страны испытывают сильное санкционное давление со стороны Евросоюза и Запада, военная кооперация только усиливается. 

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:  

РБ и РФ стратегические партнеры в области ВТС. Этому уделяется огромное значение главами государств. Мы продолжаем тесное взаимодействие и координируем свою деятельность в области ВТС, особенно при работе в третьих странах. Именно поэтому мы вынуждены еще более взаимодействовать друг с другом и позиционировать не только продукцию РФ, но и продукцию предприятий РБ.

Авиасалон МАКС-2021 - военные и гражданские авиакосмические новинки 

Кроме белорусских предприятий, на МАКС представлены компании из Бельгии, Бразилии, Великобритании, Чехии, Германии, Индии, Ирана,  Китая, США, Франции, и, конечно России. На авиафоруме и  долгожданная премьера, которую долго держали в секрете. Участники увидели новый российский истребитель пятого поколения с одним двигателем. До этого момента все боевые самолеты России были оснащены двумя. 


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Новый военный истребитель, беспилотники-камикадзе и гражданская авиация. В российском Жуковском открылся  международный авиасалон. Беларусь на МАКС 2021...
 
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