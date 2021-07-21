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Новые инструменты финансирования кооперации разрабатывают в ЕАЭС

21.07.2021 11:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия работает над новыми мерами и инструментами для финансирования кооперации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из препятствий для поддержки промышленности и успешной реализации совместных проектов является недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов, - отметила Ия Малкина. - Поэтому комиссия работает над новыми мерами и инструментами для финансирования кооперации, активно подключая при этом Евразийский банк развития (ЕАБР) и институты развития стран ЕАЭС".

В частности, предлагается разработать новые механизмы для льготного финансирования интеграционных проектов, в том числе на основе субсидирования ставки ЕАБР. "Этот вопрос планируется обсудить с вице-премьерами наших стран на заседании Совета ЕЭК в сентябре, чтобы отработать приемлемые варианты поддержки проектов", - добавила Ия Малкина.-0-

 
 
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21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия работает над новыми мерами и инструментами для финансирования...
 
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