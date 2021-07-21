ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕЭК: белорусские компании - самые активные участники Евразийского реестра промышленных товаров

21.07.2021 11:31 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/ Белорусские компании являются самыми активными участниками Евразийского реестра промышленных товаров, с помощью которого в странах Евразийского экономического союза обеспечивается доступ к государственным закупкам. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в Евразийский реестр промышленных товаров уже включено 3560 товарных позиций 23 белорусских производителей. Отмечу, что белорусские компании - самые активные в этом вопросе", - сказала официальный представитель ЕЭК.

Она отметила, что перечень отраслей реестра постоянно расширяется: к примеру, на прошлой неделе он дополнился отраслью "Автомобилестроение".

"Информационный ресурс ЕЭК для формирования Евразийского реестра промышленных товаров был запущен в эксплуатацию в апреле текущего года, - напомнила Ия Малкина. - Он позволяет реализовать равный доступ к государственным закупкам во всех странах ЕАЭС по принципу "евразийское наравне с отечественным". Мы призываем компании стран союза также активно включаться в реестр".-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Информационный ресурс ЕЭК для формирования Евразийского реестра промышленных товаров был запущен в эксплуатацию в апреле текущего года, - напомнила Ия Малкина.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Взаимная торговля в ЕАЭС в январе-мае выросла на 33%, внешняя - на 19%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by