Взаимная торговля в ЕАЭС в январе-мае выросла на 33%, внешняя - на 19%

Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Взаимная торговля в Евразийском экономическом союзе в январе - мае текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 33%, внешняя - на 19%. Такие данные сегодня на брифинге привела официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Немного свежей статистики по внешней и взаимной торговле товарами стран ЕАЭС за январь - май 2021 года. Взаимная торговля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33% и составила $26,8 млрд", - сказала Ия Малкина.

"Что касается внешней торговли союза со странами вне ЕАЭС - ее объем в сравнении с пятью месяцами предыдущего года увеличился на 19% и составил $297,4 млрд, - сообщила официальный представитель ЕЭК. - Рост объема поставок в страны вне ЕАЭС наблюдался из Беларуси (на 58%), Армении (на 18%) и России (на 18%)".

"Наши страны активно торговали со странами Евросоюза (доля в обороте составила 39%, в частности, с Германией - почти 8%, Нидерландами - более 6%), а также с АТЭС (доля составила 36%, в частности, торговля с Китаем - 20%)", - добавила Ия Малкина.-0-

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