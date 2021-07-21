Евразийский межправсовет пройдет 19-20 августа в Кыргызстане в очном формате

Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 19-20 августа в очном формате в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрят вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин. Планируется обсудить меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС. Будет рассмотрен вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

"Планируется, что члены Евразийского межправсовета обсудят два документа: дорожную карту по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран союза на 2021-2023 годы и дорожную карту по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС", - отметила официальный представитель ЕЭК.

Кроме того, на заседании ЕЭК представит несколько докладов: о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС в 2020 году, о ходе формирования общего рынка газа ЕАЭС в 2020 году, ежегодный отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2020 году.

"На повестке дня также вопросы продвижения интеграционных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь", - добавила Ия Малкина.-0-