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Евробанк исключен из Единого госрегистра юрлиц и ИП
21.07.2021 11:31 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытое акционерное общество "Евробанк" исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Национального банка от 20 июля 2021 года №208, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.
ЗАО "Евробанк" было зарегистрировано 9 сентября 2009 года и действовало на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности без права привлечения на счета и во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц.
Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО "Евробанк" 13 августа 2015 года.-0-
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Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО "Евробанк" 13 августа 2015 года.
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