В ЕАЭС изучат возможность введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика

Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируют изучить возможность введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что в стратегию дальнейшего развития евразийского экономической интеграции до 2025 года в качестве одного из приоритетов включено повышение энергосбережения и энергоэффективности, решение экологических проблем и обеспечение устойчивого развития.

"К примеру, в этом направлении запланировано: разработка концепции внедрения принципов зеленой экономики в союзе; стимулирование применения энерго- и ресурсосберегающих технологий с использованием инструментов Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития; распространение умных энергоэффективных технологий; изучение вопроса о введении поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов, и другие механизмы", - сказала официальный представитель ЕЭК.

По ее словам, кроме того, в перспективе ЕЭК даст оценку последствий для стран ЕАЭС введения Европейским союзом системы углеродного регулирования и подготовит предложения для минимизации такого воздействия. "ЕЭК подготовит предложения по совершенствованию права союза с целью включения в него вопросов регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности в ЕАЭС", - добавила Ия Малкина.-0-