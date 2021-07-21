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Единый рынок органической сельхозпродукции планируется создать в ЕАЭС к 2025 году
21.07.2021 12:05 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание единого рынка органической сельхозпродукции планируется завершить в Евразийском экономическом союзе к 2025 году. Об этом сообщила сегодня
Ия Малкина напомнила, что на недавнем заседании Совета ЕЭК был поддержан проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. "После утверждения дорожной карты Евразийским межправсоветом запланированные мероприятия будут реализованы в период 2021-2025 годов", - сказала она.
Дорожная карта предусматривает разработку проекта международного договора, направленного на обеспечение свободного перемещения органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран союза подготовит предложения по гармонизации требований законодательства государств ЕАЭС к производству и маркировке органической сельскохозяйственной продукции и обеспечению взаимного признания документов об оценке соответствия. Намечено также подготовить предложения по формированию единого реестра аккредитованных органов по сертификации и производителей, официальной статистической информации о производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции в государствах ЕАЭС.
"Сегмент органики открыт для всех заинтересованных сельхозпроизводителей. Решение о переходе к органическим методам хозяйствования принимается организациями на добровольной основе", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-
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Ия Малкина напомнила, что на недавнем заседании Совета ЕЭК был поддержан проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной...
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