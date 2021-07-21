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Единый рынок органической сельхозпродукции планируется создать в ЕАЭС к 2025 году

21.07.2021 12:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание единого рынка органической сельхозпродукции планируется завершить в Евразийском экономическом союзе к 2025 году. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что на недавнем заседании Совета ЕЭК был поддержан проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. "После утверждения дорожной карты Евразийским межправсоветом запланированные мероприятия будут реализованы в период 2021-2025 годов", - сказала она.

Дорожная карта предусматривает разработку проекта международного договора, направленного на обеспечение свободного перемещения органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран союза подготовит предложения по гармонизации требований законодательства государств ЕАЭС к производству и маркировке органической сельскохозяйственной продукции и обеспечению взаимного признания документов об оценке соответствия. Намечено также подготовить предложения по формированию единого реестра аккредитованных органов по сертификации и производителей, официальной статистической информации о производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции в государствах ЕАЭС.

"Сегмент органики открыт для всех заинтересованных сельхозпроизводителей. Решение о переходе к органическим методам хозяйствования принимается организациями на добровольной основе", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-

 
 
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Ия Малкина напомнила, что на недавнем заседании Совета ЕЭК был поддержан проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной...
 
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