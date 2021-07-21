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Проект правил регулирования интернет-торговли находится на согласовании в странах ЕАЭС

21.07.2021 12:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в части интернет-торговли находится на внутригосударственном согласовании в странах ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время документ направлен в страны союза на внутригосударственное согласование. Итоги будут обсуждаться на площадке ЕЭК во втором полугодии 2021 года", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, суть поправок в Таможенный кодекс - изменения относительно администрирования интернет-торговли. "Что предлагается: выделить товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию; ввести институт оператора электронной торговли; определить порядок и условия ввоза таких товаров, особенности их декларирования и уплаты таможенных платежей", - пояснила официальный представитель ЕЭК.-0-

 
 
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"В настоящее время документ направлен в страны союза на внутригосударственное согласование. Итоги будут обсуждаться на площадке ЕЭК во втором полугодии 2021 года", -...
 
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