Беларусь и Рязанская область укрепляют сотрудничество

Источник материала: БT

Укрепить торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, наладить прямые контакты и связи - такие задачи ставят перед собой участники делового форума Беларуси и Рязанской области, который открылся в Минске. На протяжении многих лет наша страна входит в первую тройку партнеров российского региона. В прошлом году, несмотря на сложности пандемии, удалось увеличить товарооборот на 5 процентов. Положительная динамика и в этом году - общий объем внешней торговли уже достиг 35 миллионов долларов.

Рязанские потребители давно оценили белорусские продукты питания, особенно молочку, также хороший спрос на наше электрооборудование, моющие и парфюмерно-косметические средства.





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