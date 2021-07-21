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Беларусь и Рязанская область укрепляют сотрудничество

21.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Укрепить торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, наладить прямые контакты и связи - такие задачи ставят перед собой участники делового форума Беларуси и Рязанской области, который открылся в Минске. На протяжении многих лет наша страна входит в первую тройку партнеров российского региона. В прошлом году, несмотря на сложности пандемии, удалось увеличить товарооборот на 5 процентов. Положительная динамика и в этом году  - общий объем внешней торговли уже достиг 35 миллионов долларов. 

Рязанские потребители давно оценили белорусские продукты питания, особенно молочку, также хороший спрос на наше электрооборудование, моющие и парфюмерно-косметические средства. 


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Теги: Минск
 
 
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Укрепить торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, наладить прямые контакты и связи - такие задачи ставят перед собой участники делового форума...
 
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