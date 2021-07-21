Источник материала: БT

МАЗ нарастит присутствие в Азии и Африке. При этом сохранение традиционных рынков России и ЕАЭС не менее важная задача. Это заявил руководитель завода-гиганта Валерий Иванкович. Двухдневный форум с представителями товаропроводящий сети прошел в "Великом камне". Место выбрано не случайно - в индустриальном парке работают сразу два совместных предприятия - ФАСТ-МАЗ и "МАЗ-Вейчай".

Это современные инновационные производства, на которых выпускают двигатели и коробки передач. Они уже используются в грузовиках и автобусах. О преимуществах новинок рассказали партнерам. Коснулись и экспортной стратегии завода. Антон Малюта продолжит.

"Великий камень". Один из самых инновационных и продвинутых центров Беларуси. Сегодня в индустриальном парке работает 71 резидент из 13 стран, в том числе Германии, Швейцарии и США. Многие из них уже выпускают готовую продукцию. Например, два совместных белорусско-китайских предприятия - ФАСТ-МАЗ и "МАЗ-Вейчай".















МАЗ давно вынашивал идею перехода на собственные двигатели и коробки передач, чтобы повысить конкурентные преимущества своей техники и снизить зависимость от поставщиков. Это стало возможным как раз после строительства двух заводов в парке "Великий камень". В каждом из них холдинг "БелавтоМАЗ" выступает соучредителем. Такой шаг открывает новые возможности. Тем более, перед заводом стоит цель нарастить присутствие на внешних рынках. Среди них - Азия и Африка.

Сегодня товаропроводящая сеть МАЗа насчитывает 141 партнера. Большинство из них работает в России. Говорят, в качестве продукции сомневаться не приходится. Оттого и такой высокий спрос. А переход на двигатели, которые теперь производят в "Великом камне", дало новый экономический импульс.

Перед МАЗом в этом году стоит задача увеличить экспорт более чем на пять процентов. Все предпосылки для этого есть. Среди планов также строительство нового автобусного завода. Оно может начаться уже в начале следующего года.





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