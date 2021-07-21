С 21 июля ставка рефинансирования повышается до 9,25 % годовых

Источник материала: БT

В Беларуси новая ставка рефинансирования! Со среды этот показатель 9,25 % годовых. Среди причин такого решения регулятор называет ускорение роста потребительских цен как в нашей стране, так и мире. В то же время белорусский рубль стабилен, а контроль за денежным предложением ограничивает инфляционные процессы внутри Беларуси.





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