|
С 21 июля ставка рефинансирования повышается до 9,25 % годовых
21.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси новая ставка рефинансирования! Со среды этот показатель 9,25 % годовых. Среди причин такого решения регулятор называет ускорение роста потребительских цен как в нашей стране, так и мире. В то же время белорусский рубль стабилен, а контроль за денежным предложением ограничивает инфляционные процессы внутри Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси новая ставка рефинансирования! Со среды этот показатель 9,25 % годовых. Среди причин такого решения регулятор называет ускорение роста потребительских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)