Технологические решения на предприятиях Витебщины

Источник материала: БT

Быть конкурентоспособным на рынках и повышать эффективность производств. Новые технологические решения внедряют на белорусских предприятиях - в частности, в Витебском регионе. Масштабы проектов, источники финансирования обсудили с премьер-министром. В маршруте командировки Романа Головченко сразу несколько остановок: это Белвест и Витебская бройлерная птицефабрика - здесь ставка на роботизацию, безопасность и снижение себестоимости.

Важнейшие инфраструктурные, инновационные и инвестиционные проекты Витебщины оценила Светлана Лукьянюк.

Производственные мощности предприятия "Белвест" позволяют выпускать 2 млн пар обуви в год

Витебское предприятие "Белвест". Производственные мощности позволяют выпускать 2 млн пар обуви в год, причем по международным стандартам качества. Продукция экспортируется в Россию (более 90 % всего объема экспорта), Латвию, Казахстан, Эстонию. Сейчас здесь продолжается реализация инновационного проекта с внедрением роботов. Цель - повышение технологического уровня и конкурентоспособности предприятия. В результате значительно повысится техническая оснащенность, возрастет его экономическая эффективность и продажи на внутреннем и внешнем рынках. Премьеру рассказали, как работают линии, в частности цех раскройки, где следят за точностью всех деталей.















Первая линия с роботами обувного производства начнет работать в непрерывном режиме этой осенью Мощность одной ячейки - 150 деталей в смену. Программное обеспечение позволяет полностью автоматизировать процесс управления производством. Аналогов такой системы в Беларуси нет. Особое внимание уделяют и на производстве молодым специалистам.

Амбициозные планы - у Витебской бройлерной птицефабрики

Масштабная программа по строительству новых цехов и линии сушки и сортировки семян. Во время рабочей поездки премьера обсуждали источники финансирования, чтобы увеличить объемы с 60 тысяч тонн до 90.

В настоящее время птицефабрика ведет масштабную инвестиционную программу. Производственные объекты инвестпрограммы включены в госпрограмму ”Аграрный бизнес“ на пятилетку. Государство готово поддерживать окупаемые бизнес-планы.

Обсуждая экспортные стратегии предприятий, журналисты спросили у премьера о взаимодействии с Россией. Началась ли работа по выработке совместного плана действий против западных санкций. Такое поручение Правительствам двух стран дали президенты. Премьер, не раскрывая пока детально суть плана, отметил, что Россия тоже подвергается давлению, в противодействии которому уже наработан богатый опыт.

При этом Головченко отметил, что кредитование будет идти на коммерческих условиях - с процентом за пользование деньгами. Это текущая работа, и речь не идет о новых межгосударственных кредитах.





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