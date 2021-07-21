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Беларусь присоединяется к зеленому движению

21.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В этом году продажи электромобилей уже выросли на 140 %. Ведущая роль здесь у Китая, где продано около 500 тысяч таких автомобилей, и Европа. К концу прошлого года на дорогах по всему миру было около 10 млн электромобилей.  К 2040-му количество чистого транспорта может превысить 400 млн - гадают аналитики. Многие из них считают, что начинается новая эра, в которой электрокары ознаменуют конец эпохи нефти. Крупные автопроизводители стран Европы, Азии, Северной Америки  уже анонсировали отказ от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 

Переход на экологически чистые машины позволит снизить негативное влияние на природу. Плюс это модный экотренд! Курс на экологию поддерживает и Беларусь (видео). 


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В этом году продажи электромобилей уже выросли на 140 %. Ведущая роль здесь у Китая, где продано около 500 тысяч таких автомобилей, и Европа. К концу прошлого года на...
 
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