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Проект указа о мерах по оказанию господдержки в жилстрое на стадии завершения - Авраменко

21.07.2021 12:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о мерах по оказанию государственной поддержки в жилищном строительстве на стадии завершения. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть два указа, которые регулируют вопросы государственной поддержки в жилищном строительстве, - это указы №13 и №240. Планируются изменения в эти указы, и сейчас соответствующий проект документа практически закончен. Наверное, на этой неделе министр архитектуры и строительства будет с обсуждением этого документа в Палате представителей. То есть этот проект указа практически на стадии завершения, и когда он будет окончательно согласован, передадим на подписание главе государства", - рассказал заместитель начальника главного управления.

Ранее заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики сообщал, что проект указа о мерах по оказанию государственной поддержки предусматривает урегулирование проблемных вопросов, выявленных в процессе практической реализации указов, которые регламентируют вопросы строительства или приобретения жилых помещений с государственной поддержкой. По его словам, проект указа предусматривает комплексную корректировку указов №13 и №240 и направлен на дополнительную защиту интересов многодетных семей, а также интересов членов семей кредитополучателей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект указа практически на стадии завершения, и когда он будет окончательно согласован, его передадут на подписание главе государства.
 
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