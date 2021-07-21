Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси строится около 120-135 тыс. кв.м арендного жилья в год. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенно востребованным в крупных населенных пунктах республики является арендное жилье, строительство которого обеспечивается с 2012 года. Но если в этом же 2012 году объем такого строительства составил только 12 тыс. кв.м, и оно было введено в Минске, то за последнюю пятилетку объемы такого арендного жилья составляют около 120-135 тыс. кв.м в год. Спрос на арендное жилье связан с мобильностью трудовых ресурсов. В настоящее время объем арендного жилья составляет всего лишь до 4% от всего эксплуатируемого жилищного фонда, строится такое жилье в основном за счет бюджетных средств", - отметил заместитель начальника главного управления. По его информации, задание на год по возведению арендного жилья составляет 119,8 тыс. кв.м, в том числе 25,4 тыс. кв.м за счет предприятий.

Также, по словам специалиста, сейчас в строительстве одна из ведущих ролей отведена возведению индивидуального жилья, которое формирует наиболее разнообразный потребительский спрос, сочетающий различные комбинации стоимости, эксплуатационных и проектных решений, применение экологических материалов. При возведении малоэтажных комплексов индивидуальной застройки предполагается учитывать требования по ее транспортной доступности, инженерному обеспечению, а также тенденции к повышению энергоэффективности и автономности. "Директивой №8 о приоритетных направлениях развития строительной отрасли предусмотрено обеспечение строительства индивидуального жилья в республике на уровне не менее 1,6 млн кв.м, что у нас и выполняется по плану. Так, по итогам первого полугодия 2021 года ожидаемый ввод в эксплуатацию такого жилья будет 55,7% от годового задания", - рассказал Александр Авраменко.

Эксперт напомнил, что правительством Беларуси утверждена программа по увеличению электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи на 2021-2025 годы. "Реализация данной программы позволит повысить доступность использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения, как в существующем жилфонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Такие дома начали строить с 2018 года, тогда было введено в эксплуатацию 5,7 тыс. кв.м, в 2019 году - 8,8 тыс. кв.м, а уже в 2020-м - более 61 тыс. кв.м. По результатам прошлого года увеличилось количество заявок на выдачу гражданам технических условий на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения в одноквартирных и блокированных жилых домах", - проинформировал он. За первое полугодие ожидается ввод в эксплуатацию электродомов в объеме 50,3 тыс. кв.м, или 29,2% от годового задания.

Кроме того, Александр Авраменко сообщил, что в текущем году направление на улучшение жилищных условий должны получить более 10,5 тыс. многодетных семей, для 8,8 тыс. семей уже планируется ввести в эксплуатацию новые жилые помещения.-0-