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Арендное жилье в Минске строится за счет выручки от сдачи внаем уже построенного - Гонтарева

21.07.2021 14:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске арендное жилье строится за счет выручки от сдачи внаем уже построенного. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Ирина Гонтарева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске арендное жилье строится за счет средств, которые мы получили от сдачи внаем арендного жилья, которое уже введено в эксплуатацию. Сейчас мы делаем опрос среди заинтересованных министерств, ведомств и предприятий, предлагаем им строительство такого жилья для своих сотрудников. Они проявляют заинтересованность, но пока ничего не строят. В Минске есть несколько предприятий, которые готовы построить для своих сотрудников определенное количество арендных квартир. Мы сейчас собираем заявки, посмотрим, сколько потребуется квартир, и будем думать о площадке", - рассказала председатель комитета.

Заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко отметил, что анализ показывает большой спрос на такое жилье. "Это очень востребованное жилье, поэтому его надо строить и развивать это направление. Но за какие деньги? В абсолютном большинстве такое жилье строится за бюджетные деньги. План по строительству в стране 135 тыс. кв.м арендного жилья, безусловно, мал. Хорошо, что в Минске на эти нужды пошли те деньги, которые идут от эксплуатации уже построенного жилья. Но исходя из той востребованности, которая есть, мы сейчас совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом работаем над тем, как со стороны уже нормотворчества сделать строительство арендного жилья более привлекательным для предприятий и частного бизнеса", - подчеркнул специалист.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства...
 
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