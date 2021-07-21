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Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности с 2016 года вырос почти в 5 раз
21.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности за 5 лет вырос почти в 5 раз. С 2016 года объем экспорта этих услуг увеличился до 125 млн долларов. По словам экспертов, первое полугодие прошло с устойчивым ростом экспорта услуг в области использования интеллектуальной собственности. По словам экспертов, это говорит о востребованности отечественных разработок за рубежом, а также о том, что белорусы все больше зарабатывают на своем интеллекте.
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Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности с 2016 года вырос почти в 5 раз
Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности за 5 лет вырос почти в 5 раз. С 2016 года объем экспорта этих услуг увеличился до 125 млн долларов....
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