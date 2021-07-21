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На Тайване сосредоточено 21,4 % мирового производства полупроводниковой продукции

21.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На Тайване сосредоточена пятая часть мирового производства полупроводниковой продукции. Аналитики подсчитали эта страна по-прежнему лидер рынка. Чуть меньше полупроводников производят в Южной Корее, тоже порядка 20 % мирового рынка. А по скорости роста мощностей лидером сегодня является Китай. На рост производительности в полупроводниковой области рассчитывает в первую очередь  мировая промышленная электроника. Аналитики отмечают, полупроводников все еще не хватает, довольно много производств сегодня для создания своей продукции используют технологии прошлого или позапрошлого поколения.


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На Тайване сосредоточена пятая часть мирового производства полупроводниковой продукции. Аналитики подсчитали эта страна по-прежнему лидер рынка. Чуть меньше...
 
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