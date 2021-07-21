В Витебской области ликвидируется Миорский льнозавод

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21 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал банкротом ОАО "Миорский льнозавод" и открыл в отношении должника ликвидационное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидации установлен 1 год. Антикризисный управляющий Виктор Плюто включил в реестр требований задолженность перед 47 кредиторами на общую сумму около Br5,2 млн, в том числе по зарплате, страховым и платежам в ФСЗН более Br422 тыс. Стоимость имущества предприятия составляет около Br4,8 млн. В его состав входят объекты недвижимости на производственных площадках в Миорах и Браславе (это бывший Браславский льнозавод, который был присоединен в качестве филиала и ликвидирован в 2012 году), около 20 тракторов, более 10 льнокомбайнов, а также шлейф сельхозмеханизмов.

По результатам анализа финансового состояния должника антикризисным управляющим установлено, что Миорский льнозавод является устойчиво неплатежеспособной организацией, при этом восстановление платежеспособности и продолжение деятельности предприятия невозможно. Предварительное заключение Департамента по санации и банкротству Министерства экономики подтверждает устойчивую неплатежеспособность льнозавода и неспособность рассчитаться по долгам даже после реализации всех активов.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) возбуждено экономическим судом Витебской области в апреле 2021 года по инициативе должника. Основанием для обращения в суд стала убыточная работа льнозавода на протяжении длительного времени, при этом денежные поступления не позволяют организации вовремя исполнять финансовые обязательства. По данным на июнь, списочная численность работников предприятия составляла 50 человек. В ходе судебного заседания представители райисполкома сообщили, что вопросы возможного трудоустройства работников льнозавода проработаны, содействие в поиске новых рабочих мест оказывает районная служба занятости.

Миорский льнозавод создан в 1956 году, в 1997-м предприятие преобразовано в ОАО. Райисполком владеет около 99,86% акций ОАО, которые были переданы из областной в районную коммунальную собственность в конце 2020 года. Основные виды деятельности - выращивание растительных прядильных культур и их семян, первичная обработка льностресты и выработка льняного волокна. -0-