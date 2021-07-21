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Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

21.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В минском квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражная, Восточная и Белинского, продолжается строительство многоэтажных домов от УКС Советского района. Сегодня стало известно, что к дому № 9, квартиры в котором первоначально планировалось отдать исключительно очередникам, теперь могут присматриваться все желающие. Проектная декларация на 8 двухкомнатных квартир опубликована в газете «Минский курьер».

Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

Напомним, что жилой комплекс «Группа многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц Л. Беды, Тиражной, Восточной, Белинского» возводится с 2020 года. Он разделен на 2 очереди строительства. В первую входит 10-этажный дом, который уже готов к сдаче в эксплуатацию. Во вторую – два строящихся дома по 9 этажей.

Весной, когда мы делали репортаж со стройки, было известно, что один из домов (№9 по генплану) полностью отдадут очередникам, а второй – всем желающим. Стоимость квадратного метра для нуждающихся с учетом стоимости паркинга тогда стартовала от 2500 рублей за метр, для неочередников − от 3000 рублей.

Сегодня же в проектную декларацию от 8 июля 2020 года внесены изменения.

Так, если ранее для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначалось 100% квартир, то теперь эта доля уменьшилась до 86,08%. С сегодняшнего дня 557,56 квадратных метров (или 13,92% квартир) предназначаются для свободной продажи.

Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

Всего «неочередникам» предлагаются:

- восемь 2-комнатных квартир общей площадью от 69,65 до 69,75  «квадратов» (квартиры № 21, 24, 41, 44, 46, 47, 49, 50).

Стоимость 1 квадратного метра двухкомнатной квартиры составляет 3300 белорусских рублей. Предусмотрена скидка за 100-процентный расчет, а также рассрочка платежа до ноября 2021 года при первоначальном взносе 20% от общей стоимости объекта долевого строительства.

Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

Заявления на заключение договоров объектов долевого строительства будут принимать в офисе УкС Советского района с сегодня.

Напомним, что в данном доме будет 9 этажей, 2 подъезда и 50 квартир: 32 двухкомнатные и 18 трехкомнатных. Интересно, что «однушек» в доме, в принципе, нет.

Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

 
 
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В минском квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражная, Восточная и Белинского, продолжается строительство многоэтажных домов от УКС Советского района. Сегодня...
 
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