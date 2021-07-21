Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

Весной, когда мы делали репортаж со стройки, было известно, что один из домов (№9 по генплану) полностью отдадут очередникам, а второй – всем желающим. Стоимость квадратного метра для нуждающихся с учетом стоимости паркинга тогда стартовала от 2500 рублей за метр, для неочередников − от 3000 рублей.

Сегодня же в проектную декларацию от 8 июля 2020 года внесены изменения.

Так, если ранее для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначалось 100% квартир, то теперь эта доля уменьшилась до 86,08%. С сегодняшнего дня 557,56 квадратных метров (или 13,92% квартир) предназначаются для свободной продажи.