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Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей
21.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В минском квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражная, Восточная и Белинского, продолжается строительство многоэтажных домов от УКС Советского района. Сегодня стало известно, что к дому № 9, квартиры в котором первоначально планировалось отдать исключительно очередникам, теперь могут присматриваться все желающие. Проектная декларация на 8 двухкомнатных квартир опубликована в газете «Минский курьер».
Напомним, что жилой комплекс
Весной, когда мы
Сегодня же в проектную декларацию от 8 июля 2020 года внесены изменения.
Так, если ранее для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначалось 100% квартир, то теперь эта доля уменьшилась до 86,08%. С сегодняшнего дня 557,56 квадратных метров (или 13,92% квартир) предназначаются для свободной продажи.
Всего «неочередникам» предлагаются:
- восемь 2-комнатных квартир общей площадью от 69,65 до 69,75 «квадратов» (квартиры № 21, 24, 41, 44, 46, 47, 49, 50).
Стоимость 1 квадратного метра двухкомнатной квартиры составляет 3300 белорусских рублей. Предусмотрена скидка за 100-процентный расчет, а также рассрочка платежа до ноября 2021 года при первоначальном взносе 20% от общей стоимости объекта долевого строительства.
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Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей
В минском квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражная, Восточная и Белинского, продолжается строительство многоэтажных домов от УКС Советского района. Сегодня...
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