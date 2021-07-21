Спикер, в частности, подчеркнула, что строительство жилья в столице в основном ведется на реконструируемых территориях и на месте сноса частного сектора.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, при задании 135 тысяч квадратных метров уже введено в эксплуатацию 115,2 тысячи квадратных метров. Для граждан, строящих жилье с господдержкой, при задании 124 тысячи квадратных метров построено 106,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья.

В первом полугодии из 36 новостроек наибольшее количество введено в эксплуатацию в Октябрьском районе города (10 объектов) и Заводском (8 объектов).

- Если в Октябрьском районе в основном строится коммерческое жилье, то в Заводском – для очередников и граждан, использующих при возведении жилья господдержку, - дополняет Ирина Гонтарева.

При этом в конструкциях КПД возведено 96 тыс. кв. метров жилья, в индивидуальном исполнении – 326 тыс. кв. метров.

К вводу в эксплуатацию готовится жилой дом с использованием электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения. Он расположен в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса. Заказчиком выступает УКС Фрунзенского района.

В текущем году будет продолжено строительство домов в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Рафиева, Шишкина – Кулешова, в микрорайонах Лошица и Чижовка.

Многодетные семьи

В текущем году в столице установлено задание построить жилье для 1156 многодетных семей. На текущий момент для 1260 семей уже введены в эксплуатацию 1534 квартиры. Годовое задание для этой категории граждан выполнено на 109%.

- Это говорит о том, что некоторые семьи строят не по одной квартире, а по две в зависимости от количества детей и потребности в жилье, - уточнила Ирина Гонтарева.

Есть и такое задание для города, как направление на строительство жилья многодетных семей. В текущем году в Минске должны быть направлены на строительство жилья 1600 многодетных семей. На сегодняшний день уже получили такие направления 1087 семей на 1167 квартир.

Председатель комитета отмечает, что город изыскивает возможности для строительства индивидуального жилья для многодетных семей. Одна из таких площадок, где осуществляется комплексная застройка, находится в микрорайоне Сокол. Проект будет реализовываться в три очереди. К настоящему времени уже введена в эксплуатацию первая очередь.

Планируется, что индивидуальная застройка появится и в Заводском районе города. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.

Также ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов запланирован в д. Зацень. Здесь жильем будут обеспечиваться как многодетные семьи, так и граждане, состоящие в очереди в улучшении жилищных условий.

Арендное жилье

В этом году в Минске уже введен в эксплуатацию один арендный жилой дом на 244 квартиры в границе улиц Киреенко – Одоевского.